Крепость Газиантеп обрушилась в результате мощнейшего землетрясения в Турции

Напомним, утром 6 февраля на территории турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. В результате произошли обрушения здания в нескольких городах, известно о сотнях погибших и раненых. Спасатели продолжают разбирать завалы, под которым находятся люди. Подземные толчки также ощущались и в Сирии, там в результате землетрясения погибло по меньшей мере 237 человек.