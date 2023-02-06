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Крепость Газиантеп обрушилась в результате мощнейшего землетрясения в Турции

Происшествия
Крепость Газиантеп обрушилась в результате мощнейшего землетрясения в Турции

Стало известно об обрушении крепости Газиантеп в результате мощнейшего землетрясения в Турции. Объект был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

«В Газиантепе, который был затронут землетрясением, обрушилась историческая крепость», — пишет газета Posta.

Напомним, утром 6 февраля на территории турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. В результате произошли обрушения здания в нескольких городах, известно о сотнях погибших и раненых. Спасатели продолжают разбирать завалы, под которым находятся люди. Подземные толчки также ощущались и в Сирии, там в результате землетрясения погибло по меньшей мере 237 человек.
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