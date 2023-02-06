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Неизвестную пьесу Лопе де Веги удалось обнаружить с помощью нейросети

Технологии
Неизвестную пьесу Лопе де Веги удалось обнаружить с помощью нейросети

В издании The Guardian появилась информация о важной литературоведческой находке.

Утверждается, что искусственный интеллект (ИИ) смог идентифицировать рукопись La francesa Laura как пьесу знаменитого испанского драматурга XVII века Лопе де Веги. Исследователи с помощью нейросети в течение трех лет сравнивали пьесу, написанную в 1635 году, с текстами сотен других испанских комедий XVI – начала XVII века, сообщает Life.

Выяснилось, что словарный запас и стиль изложения La francesa Laura в наибольшей степени соответствуют именно произведениям Лопе де Веги. Действие в пьесе разворачивается вокруг жены графа Арнальдо Лауры и дочери герцога Бретани. Произведение планируется опубликовать на испанском языке с указанием его автора уже ближайшее время.
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