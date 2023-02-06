Неизвестную пьесу Лопе де Веги удалось обнаружить с помощью нейросети

Выяснилось, что словарный запас и стиль изложения La francesa Laura в наибольшей степени соответствуют именно произведениям Лопе де Веги. Действие в пьесе разворачивается вокруг жены графа Арнальдо Лауры и дочери герцога Бретани. Произведение планируется опубликовать на испанском языке с указанием его автора уже ближайшее время.