Неизвестную пьесу Лопе де Веги удалось обнаружить с помощью нейросети

В издании The Guardian появилась информация о важной литературоведческой находке.
Утверждается, что искусственный интеллект (ИИ) смог идентифицировать рукопись La francesa Laura как пьесу знаменитого испанского драматурга XVII века Лопе де Веги. Исследователи с помощью нейросети в течение трех лет сравнивали пьесу, написанную в 1635 году, с текстами сотен других испанских комедий XVI – начала XVII века, сообщает Life.
Выяснилось, что словарный запас и стиль изложения La francesa Laura в наибольшей степени соответствуют именно произведениям Лопе де Веги. Действие в пьесе разворачивается вокруг жены графа Арнальдо Лауры и дочери герцога Бретани. Произведение планируется опубликовать на испанском языке с указанием его автора уже ближайшее время.