Украинское командование увеличило число женщин-военнослужащих ВСУ на переднем крае в зоне проведения спецоперации.
С таким заявлением в интервью ТАСС выступил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он добавил, что командование ВСУ также расширило перечень военно-учетных специальностей для женщин.
«Женщины, желающие проходить военную службу по контракту в вооруженных формированиях Украины, проходят такую же процедуру принятия на контрактную службу, как и мужчины», — объяснил он.
Ранее Марочко заявил, что украинские военные самовольно оставляют позиции в районе города Кременная, передает телеканал «360».