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Марочко сообщил об увеличении числа женщин-военнослужащих ВСУ на передовой в зоне СВО

Армия
Марочко сообщил об увеличении числа женщин-военнослужащих ВСУ на передовой в зоне СВО

Украинское командование увеличило число женщин-военнослужащих ВСУ на переднем крае в зоне проведения спецоперации.

С таким заявлением в интервью ТАСС выступил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он добавил, что командование ВСУ также расширило перечень военно-учетных специальностей для женщин.

«Женщины, желающие проходить военную службу по контракту в вооруженных формированиях Украины, проходят такую же процедуру принятия на контрактную службу, как и мужчины», — объяснил он.

Ранее Марочко заявил, что украинские военные самовольно оставляют позиции в районе города Кременная, передает телеканал «360».
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