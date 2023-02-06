Полузащитник «Челси» Канте летом может перейти в «Ливерпуль»

Французский полузащитник лондонского «Челси» Н'Голо Канте летом может сменить клубную прописку. «Ливерпуль» интересуется возможностью трансфера лидера «аристократов».
Команда Юргена Клоппа считает подписание контракта с Канте приоритетной задачей на ближайшее трансферное окно. Француз может перейти в «Ливерпуль» на правах свободного агента. Контракт Канте с «Челси» истекает 30 июня 2023 года. Кроме «мерсисайдцев» в услугах полузащитника заинтересованы три испанских гранда — «Барселона», мадридский «Реал» и «Атлетико», сообщает интернет-портал Goal.com.
Канте в текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) провел всего два матча из-за тяжелой травмы. Трансферная стоимость 31-летнего полузащитника, по данным немецкого интернет-портала transfermarkt.de, оценивается в 30 млн евро.