Полузащитник «Челси» Канте летом может перейти в «Ливерпуль»

Команда Юргена Клоппа считает подписание контракта с Канте приоритетной задачей на ближайшее трансферное окно. Француз может перейти в «Ливерпуль» на правах свободного агента. Контракт Канте с «Челси» истекает 30 июня 2023 года. Кроме «мерсисайдцев» в услугах полузащитника заинтересованы три испанских гранда — «Барселона», мадридский «Реал» и «Атлетико», сообщает интернет-портал Goal.com.