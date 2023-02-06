МИД Японии: власти страны поддержали введение ценового потолка на нефтепродукты из России

Японские власти поддержали введение ценового ограничения на российские нефтепродукты, сообщили и в дипломатическом ведомстве страны.
Отмечается, что данная мера реализована в связи с ситуацией на Украине. В связи с этим власти Японии также вводят запрет импорта российского сырья выше установленной западными партнерами стоимости.
Ранее сообщалось, что предельная стоимость российских нефтепродуктов с дисконтом составляет 45 долларов за баррель, а дорогостоящих — 100 долларов за баррель.
Ранее глава Северной Кореи Ким Чен Ын обвинил Японию и США в намерении создать азиатский аналог НАТО. На это американская сторона заявила о возможности применения любого оружия для защиты Южной Кореи, передает «ФедералПресс».