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МИД Японии: власти страны поддержали введение ценового потолка на нефтепродукты из России

Экономика
МИД Японии: власти страны поддержали введение ценового потолка на нефтепродукты из России

Японские власти поддержали введение ценового ограничения на российские нефтепродукты, сообщили и в дипломатическом ведомстве страны.

Отмечается, что данная мера реализована в связи с ситуацией на Украине. В связи с этим власти Японии также вводят запрет импорта российского сырья выше установленной западными партнерами стоимости.

Ранее сообщалось, что предельная стоимость российских нефтепродуктов с дисконтом составляет 45 долларов за баррель, а дорогостоящих — 100 долларов за баррель.

Ранее глава Северной Кореи Ким Чен Ын обвинил Японию и США в намерении создать азиатский аналог НАТО. На это американская сторона заявила о возможности применения любого оружия для защиты Южной Кореи, передает «ФедералПресс».
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