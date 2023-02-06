Актер Уилл Смит не пришел на премию «Грэмми» из-за съемок в квадриквеле «Плохих парней»

Американский актер и режиссер Уилл Смит должен был посетить 65-ю церемонию вручения музыкальной премии «Грэмми», однако на мероприятии так и не появился. Причиной этому послужила его занятость на съемках фильма «Плохие парни — 4».
Как сообщило издание Variety, появление Смита на полях ежегодной премии должно было стать большим сюрпризом, поскольку актер уже давно не посещал подобные мероприятия после пощечины Крису Року на церемонии вручении кинопремии «Оскар».
Ранее Смит и Мартин Лоуренс подтвердили, что вернуться к своим ролям в квадриквеле «Плохих парней». По сюжету им вновь придется противостоять террористам, наркоторговцам и другим маргиналам в Майами.