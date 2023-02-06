Эксперты портала Food News рассказали о полезных свойствах орехов

Подчеркивается, что особую пользу несет употребление ореховой смеси, состоящей из миндаля, фундука, бразильских и грецких орехов. Они способствуют снижению риска ухудшения когнитивных способностей. По словам ученых, полезные свойства орехов обусловлены наличием особых биоактивных соединений в их составе.