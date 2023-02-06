Эксперты портала Food News рассказали о полезных свойствах орехов

Употребление орехов положительно влияет на здоровье и способствует профилактике различных заболеваний. Об этом заявили эксперты портала Food News со ссылкой на результаты научных исследований.
Подчеркивается, что особую пользу несет употребление ореховой смеси, состоящей из миндаля, фундука, бразильских и грецких орехов. Они способствуют снижению риска ухудшения когнитивных способностей. По словам ученых, полезные свойства орехов обусловлены наличием особых биоактивных соединений в их составе.
«Речь о высоком содержании ненасыщенных жирных кислот, которые могут влиять на контроль уровня глюкозы», — утверждают исследователи.
Ученые из США также отметили, что орехи обладают кардиозащитными свойствами. В частности они способствуют профилактике эндотелиальной дисфункции и снижению уровня холестерина в крови.