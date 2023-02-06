Специалисты очистят в Москве от ила 11 водных объектов

Дно одиннадцати водоемов планируют очистить в Москве в 2023 году. Кроме того, будут отремонтированы береговые укрепления. Об этом проинформировали на официальном сайте правительства Москвы.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», водные объекты являются значимым элементом обустройства городской среды, они формируют удобные климатические условия и становятся излюбленным местом отдыха горожан. Для поддержки их в надлежащем состоянии периодически осуществляются осмотры и плановые работы, при надобности проводят и реконструкции, поделился заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Рабочие произведут очистку дна от иловых отложений, которые в летний период способствуют активному цветению водорослей, засоряющих пруды и озерца. Также отремонтируют береговые укрепления и установят систему гидроизоляции. Завершатся работы обустройством биоплато с водной растительностью, замедляющей зарастание. Территорию, прилегающую к водным объектам, благоустроят. Работы планируют проводить на тех прудах, очистить которые попросили сами москвичи.