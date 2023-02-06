Специалисты очистят в Москве от ила 11 водных объектов

Рабочие произведут очистку дна от иловых отложений, которые в летний период способствуют активному цветению водорослей, засоряющих пруды и озерца. Также отремонтируют береговые укрепления и установят систему гидроизоляции. Завершатся работы обустройством биоплато с водной растительностью, замедляющей зарастание. Территорию, прилегающую к водным объектам, благоустроят. Работы планируют проводить на тех прудах, очистить которые попросили сами москвичи.