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Дедушка с внуком в Мордовии сумели спастись из горящей квартиры по простыне

Происшествия
Дедушка с внуком в Мордовии сумели спастись из горящей квартиры по простыне

Сотрудники МЧС России по Мордовии оценили последствия пожара в Рузаевке.

По данным ведомства, в доме на Локомотивной улице загорелась квартира, в которой проживали ребенок, его дедушка и прабабушка. Дедушке с внуком удалось выбраться из огня, спустившись на улицу по связанным вместе простыне и пододеяльнику, сообщают «Известия Мордовии».

При этом пенсионер неудачно спрыгнул на землю и был госпитализирован с травмой позвоночника. Прабабушка мальчика погибла. Еще двум детям и их матери из соседней квартиры спасатели помогли спастись. Ведется расследование инцидента.
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