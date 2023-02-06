Дедушка с внуком в Мордовии сумели спастись из горящей квартиры по простыне

По данным ведомства, в доме на Локомотивной улице загорелась квартира, в которой проживали ребенок, его дедушка и прабабушка. Дедушке с внуком удалось выбраться из огня, спустившись на улицу по связанным вместе простыне и пододеяльнику, сообщают «Известия Мордовии».