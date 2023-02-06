Дедушка с внуком в Мордовии сумели спастись из горящей квартиры по простыне

Сотрудники МЧС России по Мордовии оценили последствия пожара в Рузаевке.
По данным ведомства, в доме на Локомотивной улице загорелась квартира, в которой проживали ребенок, его дедушка и прабабушка. Дедушке с внуком удалось выбраться из огня, спустившись на улицу по связанным вместе простыне и пододеяльнику, сообщают «Известия Мордовии».
При этом пенсионер неудачно спрыгнул на землю и был госпитализирован с травмой позвоночника. Прабабушка мальчика погибла. Еще двум детям и их матери из соседней квартиры спасатели помогли спастись. Ведется расследование инцидента.