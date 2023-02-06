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Захарова: землетрясение в Сирии и Турции ощущалось в Багдаде

Политика
Захарова: землетрясение в Сирии и Турции ощущалось в Багдаде

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала данные о разрушительном землетрясении, которое произошло рано утром в Сирии и Турции 6 февраля.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, подземные толчки и колебания земной поверхности ощущались в Багдаде.

«Необычно то, что сегодня (а это было примерно в 4:20 по местному времени) ощущалось долгое колебание. Не толчок, а именно колебание, которое длилось пару минут. А затем уже в более легкой форме повторилось», — отметила она.

Соответствующее заявление Захарова сделала на личной странице в Telegram.
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