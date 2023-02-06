Трек певицы Лиззо победил в номинации «Запись года» на церемонии вручения «Грэмми»

Американская певица, рэперша и актриса мелисса Джефферсон, более известная как Лиззо, получила статуэтку «Грэмми» за музыкальную композицию About Damn Time.
Как стало известно в ходе трансляции 65-й церемонии вручения премии, которую ведет телеканал CBS, песни Лиззо одержала победу в номинации «Запись года».
Среди номинантов на эту награду также числились As It Was Гарри Стейлса, The Geart Part 5 рэпера Кендрика Ламара, Don’t Shut Me Down группы ABBA и другие композиции.
Ранее стало известно, что американская певица Бейонсе вошла в историю премии «Грэмми» как обладательница наибольшего числа статуэток.