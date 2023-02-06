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Трек певицы Лиззо победил в номинации «Запись года» на церемонии вручения «Грэмми»

Общество
Трек певицы Лиззо победил в номинации «Запись года» на церемонии вручения «Грэмми»

Американская певица, рэперша и актриса мелисса Джефферсон, более известная как Лиззо, получила статуэтку «Грэмми» за музыкальную композицию About Damn Time.

Как стало известно в ходе трансляции 65-й церемонии вручения премии, которую ведет телеканал CBS, песни Лиззо одержала победу в номинации «Запись года».

Среди номинантов на эту награду также числились As It Was Гарри Стейлса, The Geart Part 5 рэпера Кендрика Ламара, Don’t Shut Me Down группы ABBA и другие композиции.

Ранее стало известно, что американская певица Бейонсе вошла в историю премии «Грэмми» как обладательница наибольшего числа статуэток.
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