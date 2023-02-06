Подводный крейсер «Дмитрий Донской» вывели из боевого состава ВМФ РФ

Тяжелый подводный ракетный крейсер проекта 941 «Дмитрий Донской» выведен из боевого состава российского ВМФ.
С таким заявлением в интервью ТАСС выступил глава общероссийского Движения поддержки флота Владимир Мальцев.
«Ожидать утилизации он будет на военно-морской базе в Северодвинске», — сказано в сообщении.
При этом Мальцев добавил, что название «Дмитрий Донской» будет носить новая субмарина проекта «Борей-А». В настоящее время подлодка строится на заводе «Севмаш».
Ранее сообщалось, что первый комплект ядерных торпед «Посейдон» получит российская подводная лодка «Белгород», передает телеканал «360».