Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Подводный крейсер «Дмитрий Донской» вывели из боевого состава ВМФ РФ

Армия
Подводный крейсер «Дмитрий Донской» вывели из боевого состава ВМФ РФ

Тяжелый подводный ракетный крейсер проекта 941 «Дмитрий Донской» выведен из боевого состава российского ВМФ.

С таким заявлением в интервью ТАСС выступил глава общероссийского Движения поддержки флота Владимир Мальцев.

«Ожидать утилизации он будет на военно-морской базе в Северодвинске», — сказано в сообщении.

При этом Мальцев добавил, что название «Дмитрий Донской» будет носить новая субмарина проекта «Борей-А». В настоящее время подлодка строится на заводе «Севмаш».

Ранее сообщалось, что первый комплект ядерных торпед «Посейдон» получит российская подводная лодка «Белгород», передает телеканал «360».
вмф рф подлодка крейсер
Военкоры ФАН
Лучшие в аду