Эксперты подсчитали среднюю зарплату для оформления ипотеки в российских регионах

Аналитики финансового маркетплейса «Сравни» выявили средний уровень зарплаты, необходимый для приобретения жилья в ипотеку в разных регионах России, сообщает RT.
Наименьшая зарплата для покупки ипотечной квартиры понадобится в Кабардино-Балкарской Республике — 29 095 руб. в месяц. Средняя стоимость «квадрата» там составила 35,5 тыс. рублей.
Купить новостройку в КБР площадью 50 кв. м можно за 1 773 982 рубля. Для ипотеки потребовалось бы накопить 266 тыс. рублей в виде 15% первоначального взноса, а платеж по кредиту (8% годовых на 25 лет) составил бы 11,6 тыс. рублей в месяц, объясняется в исследовании.
Далее расположились Республика Дагестан — 37 803 руб. и Карачаево-Черкесская Республика — 38 818 руб.
В рейтинг регионов с наибольшим необходимым доходом попали Москва — 301 074 руб., Петербург — 193 417 руб. и Ленобласть — 162 844 рублей.
Для оценки специалисты вычислили средний ежемесячный платеж на базе сведений Росстата о средней цене нового жилья. Также учитывалось, что ежемесячный платеж не должен превышать 40% от дохода заемщика.