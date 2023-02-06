Эксперты подсчитали среднюю зарплату для оформления ипотеки в российских регионах

Купить новостройку в КБР площадью 50 кв. м можно за 1 773 982 рубля. Для ипотеки потребовалось бы накопить 266 тыс. рублей в виде 15% первоначального взноса, а платеж по кредиту (8% годовых на 25 лет) составил бы 11,6 тыс. рублей в месяц, объясняется в исследовании.