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Блогер раскрыла способ распознать россиян в Турции по гастрономическим привычкам

Общество
Блогер раскрыла способ распознать россиян в Турции по гастрономическим привычкам

Российских туристов можно с легкостью отличить от путешественников из других стран по их гастрономическим привычкам. Об этом рассказала автор блога «Одна в чужом городе» Наталья на платформе «Дзен».

Девушка отметила, что она часто наблюдает за поведением туристов из России. По ее словам, подавляющее большинство из них обязательно идут в ближайший к отелю магазин, чтобы купить сметану или творог. При этом блогер подчеркнула, что специально для российских путешественников турецкие магазины выделили под такие продукты специальную витрину.

Российских туристов также можно с легкостью распознать по их внешнему виду. Так, они гуляют по улицам городов Турции в футболках при температуре в +20 градусов, тогда как турки носят в такую погоду куртки и шапки.
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