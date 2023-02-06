Блогер раскрыла способ распознать россиян в Турции по гастрономическим привычкам

Девушка отметила, что она часто наблюдает за поведением туристов из России. По ее словам, подавляющее большинство из них обязательно идут в ближайший к отелю магазин, чтобы купить сметану или творог. При этом блогер подчеркнула, что специально для российских путешественников турецкие магазины выделили под такие продукты специальную витрину.