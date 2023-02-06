Затаившие обиду ямальцы отомстили знакомым в стиле Красной свадьбы из «Игры Престолов»

По данным СК, один из подозреваемых вступил в конфликт с мужчинами и решил расправиться с ними. Для совершения преступления он привлек еще несколько человек, которые собрались в квартире местного жителя вместе с будущими жертвами. Во время распития спиртного фигуранты начали избивать потерпевших.