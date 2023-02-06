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Затаившие обиду ямальцы отомстили знакомым в стиле Красной свадьбы из «Игры Престолов»

Происшествия
Затаившие обиду ямальцы отомстили знакомым в стиле Красной свадьбы из «Игры Престолов»

Следователи в ЯНАО приступили к установлению обстоятельства убийства двух человек, тела которых накануне утром обнаружили в городе Надыме.

По данным СК, один из подозреваемых вступил в конфликт с мужчинами и решил расправиться с ними. Для совершения преступления он привлек еще несколько человек, которые собрались в квартире местного жителя вместе с будущими жертвами. Во время распития спиртного фигуранты начали избивать потерпевших.

Через два дня, когда мужчины уже были мертвы, обвиняемые покинули место преступления и попытались скрыться. Вскоре их задержали. Возбуждено уголовное дело.

Красная свадьба – эпизод из телесериала «Игра Престолов», в котором пиршество по случаю бракосочетания закончилось резней из мести.
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