Психологию войны и реакцию общества на нее обсудят в медиацентре «Патриот»

Фотография хохочущих Владимира Зеленского и Урсулы фон дер Ляйен в Киеве вызвала изумление даже на Западе. Тем временем главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время визита в США сообщил американским военачальникам безвозвратные потери ВСУ – свыше 250 тысяч человек.
Как при таких потерях Владимир Зеленский может публично смеяться?
Почему западное общество позволяет политикам героизировать нацизм и русофобию? Как на военные действия реагирует молодежь на Западе и в России? Достаточно ли знает Россия о героях СВО? Можно ли назвать советскую пропаганду эффективной? Каких фактов о войне не хватает в современной литературе и кино?
На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответит Евгений Антипов, художник, публицист, президент Ассоциации творческих объединений Северо-Запада в программе «Культурные явления». Гость программы – петербургский и американский художник, а также креативный директор кино Людвиг Климов.
Эфир состоится 6 февраля, в понедельник, в 11:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.
Прямой эфир пройдет здесь.
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