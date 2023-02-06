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Психологию войны и реакцию общества на нее обсудят в медиацентре «Патриот»

Политика
Психологию войны и реакцию общества на нее обсудят в медиацентре «Патриот»

Фотография хохочущих Владимира Зеленского и Урсулы фон дер Ляйен в Киеве вызвала изумление даже на Западе. Тем временем главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время визита в США сообщил американским военачальникам безвозвратные потери ВСУ – свыше 250 тысяч человек.

Как при таких потерях Владимир Зеленский может публично смеяться?

Почему западное общество позволяет политикам героизировать нацизм и русофобию? Как на военные действия реагирует молодежь на Западе и в России? Достаточно ли знает Россия о героях СВО? Можно ли назвать советскую пропаганду эффективной? Каких фактов о войне не хватает в современной литературе и кино?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответит Евгений Антипов, художник, публицист, президент Ассоциации творческих объединений Северо-Запада в программе «Культурные явления». Гость программы – петербургский и американский художник, а также креативный директор кино Людвиг Климов.

Эфир состоится 6 февраля, в понедельник, в 11:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Смотреть наши эфиры вы также можете на следующих площадках: Rutube, Telegram, YouTube, Яндекс.Дзен.

Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Аккредитация: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79992148054, +79006216038.
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