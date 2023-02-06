Психологию войны и реакцию общества на нее обсудят в медиацентре «Патриот»

Почему западное общество позволяет политикам героизировать нацизм и русофобию? Как на военные действия реагирует молодежь на Западе и в России? Достаточно ли знает Россия о героях СВО? Можно ли назвать советскую пропаганду эффективной? Каких фактов о войне не хватает в современной литературе и кино?