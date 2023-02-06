Асад экстренно собрал совещание кабмина для обсуждения последствий землетрясения в Сирии

Глава сирийского государства Башар Асад проводит экстренное совещание с членами кабинета министров страны. Такой информацией поделилась канцелярия политика.
На повестке дня стоят последствия, с которыми столкнулась Сирия в результате сильного землетрясения, произошедшего ночью 6 февраля.
«Президент Башар Асад возглавляет экстренное совещание совета министров по обсуждению ущерба от землетрясения, которое ударило по стране, и необходимых мер», — говорится в сообщении.
По имеющейся информации, в результате случившегося 111 человек скончались. Еще 516 жителей Сирии получили травмы.