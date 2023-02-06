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Асад экстренно собрал совещание кабмина для обсуждения последствий землетрясения в Сирии

Политика
Асад экстренно собрал совещание кабмина для обсуждения последствий землетрясения в Сирии

Глава сирийского государства Башар Асад проводит экстренное совещание с членами кабинета министров страны. Такой информацией поделилась канцелярия политика.

На повестке дня стоят последствия, с которыми столкнулась Сирия в результате сильного землетрясения, произошедшего ночью 6 февраля.

«Президент Башар Асад возглавляет экстренное совещание совета министров по обсуждению ущерба от землетрясения, которое ударило по стране, и необходимых мер», — говорится в сообщении.

По имеющейся информации, в результате случившегося 111 человек скончались. Еще 516 жителей Сирии получили травмы.
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