Певица Бейонсе поставила рекорд по числу премий «Грэмми»

Американская R’n’B-исполнительница Бейонсе вошла в историю музыкальной премии «Грэмми» как обладательница наибольшего числа статуэток.
Как сообщает «Вечерняя Москва», альбом Бейонсе Renaissance в 2023 году победил в категории «Лучший танцевальный/электронный альбом» и принес певице 32-ю статуэтку «Грэмми». Примечательно, что всего Бейонсе была заявлена в девяти номинациях, включая и главные: «Альбом года» и «Запись года».
В последней победу одержала Lizzo и ее композиция About Damn Time. В номинации «Песня года» победил трек Just Like That певицы Bonnie Raitt. Статуэтку как лучший молодой артист получила Samara Joy, передает «Культуромания».