Певица Бейонсе поставила рекорд по числу премий «Грэмми»

Как сообщает «Вечерняя Москва», альбом Бейонсе Renaissance в 2023 году победил в категории «Лучший танцевальный/электронный альбом» и принес певице 32-ю статуэтку «Грэмми». Примечательно, что всего Бейонсе была заявлена в девяти номинациях, включая и главные: «Альбом года» и «Запись года».