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В России предложили изменить порядок разделения ежегодного оплачиваемого отпуска

Общество
В России предложили изменить порядок разделения ежегодного оплачиваемого отпуска

Письмо с предложением упростить разделение ежегодного оплачиваемого отпуска поступило на имя главы Министерства труда России Антона Котякова.

Обращение составил директор института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Политолог отметил, что стандартный ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 дней. При этом в трудовом законодательстве допускается его разделение на части, при условии, что одна из них будет не менее двух недель.

По словам Орлова, эта норма может быть неудобна как работодателю, так и сотруднику. В связи с этим, политолог обратился в Минтруд с предложением рассмотреть возможность изменения в трудовом законодательстве и отмены нормы об обязательном наличии 14-дневного периода отпуска при разделении, пишет RT.
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