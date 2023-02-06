В России предложили изменить порядок разделения ежегодного оплачиваемого отпуска

По словам Орлова, эта норма может быть неудобна как работодателю, так и сотруднику. В связи с этим, политолог обратился в Минтруд с предложением рассмотреть возможность изменения в трудовом законодательстве и отмены нормы об обязательном наличии 14-дневного периода отпуска при разделении, пишет RT.