Китай в пробном режиме возобновил туристические поездки для организованных групп

Граждане Китая получили возможность осуществлять туристические поездки в составе организованных групп. В список, одобренный властями КНР, вошли 20 стран.
Ограничения для граждан Китая были введены в 2020 году в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Теперь жителям азиатской страны разрешили выезжать в ряд стран в экспериментальном режиме.
Среди государств, которые можно посещать гражданам КНР, находится Россия, Аргентина, Венгрия, Египет, Индонезия, а также другие страны. Всего в список вошли 20 направлений, пишет ТАСС.
Российская авиакомпания «Аэрофлот» планирует увеличить объемы перевозок пассажиров в Китай. Количество рейсов может вырасти до семи в неделю, передает «Ридус».