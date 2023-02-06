Великобритания не собирается бойкотировать Олимпиаду в случае допуска россиян

Британцы готовы к любому решению по этому вопросу со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). Спортсмены не будут бойкотировать Игры, утверждают источники издания Daily Mail со ссылкой на свои источники. Глава МОК Томас Бах заявлял о необходимости участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде в нейтральном статусе, сообщает RT. Атлетам придется пройти ужесточенный допинг-контроль.