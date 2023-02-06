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Великобритания не собирается бойкотировать Олимпиаду в случае допуска россиян

Спорт
Великобритания не собирается бойкотировать Олимпиаду в случае допуска россиян

Великобритания не думает о бойкоте летних Олимпийских игр в Париже в случае допуска туда российских спортсменов. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на свои источники.

Британцы готовы к любому решению по этому вопросу со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). Спортсмены не будут бойкотировать Игры, утверждают источники издания Daily Mail со ссылкой на свои источники. Глава МОК Томас Бах заявлял о необходимости участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде в нейтральном статусе, сообщает RT. Атлетам придется пройти ужесточенный допинг-контроль.

Ранее Польша сообщала о готовности к бойкоту летних Олимпийских игр в Париже, если там примут участие россияне. Той же политики придерживаются Эстония и Украина.
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