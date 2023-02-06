Почему Турция запросила помощь и от кого она ее примет, обсудят в «Патриоте»

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что Турция обратилась за международной помощью после сильного землетрясения. При этом ранее МИД Турции вызвал послов девяти стран, чтобы предупредить их о закрытии дипмиссий в этой стране, поэтому помощь будет принята далеко не от всех стран.
Также стало известно, что турецкие спецслужбы в ходе проведенной операции в Стамбуле задержали 15 человек, подозреваемых в получении инструкций для подготовки терактов против консульств Швеции и Нидерландов в городе и религиозных объектов.
От каких стран Турция примет помощь в ликвидации последствий землетрясения? Что сейчас происходит в Турции, каковы последствия природного катаклизма? Чем закончится дипломатическая война ЕС против Турции? Почему турецкой общественности не понравилась фотография посла США Джеффри Флейка на палубе эсминца ВМС США? Что хотел сказать глава турецкого МВД Сулейман Сойлу, когда призвал США «убрать грязные руки» от республики?
На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:
- Керим Хас, политолог (Турция); ;
- Вальдемар Герд, предприниматель, политолог (Германия);
- Александр Васильев, эксперт Центр анализа, стратегии и технологий, научный сотрудник Института востоковедения РАН.
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