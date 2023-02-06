Почему Турция запросила помощь и от кого она ее примет, обсудят в «Патриоте»

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что Турция обратилась за международной помощью после сильного землетрясения. При этом ранее МИД Турции вызвал послов девяти стран, чтобы предупредить их о закрытии дипмиссий в этой стране, поэтому помощь будет принята далеко не от всех стран.