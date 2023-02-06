Керченская паромная переправа приостановила работу из-за ухудшения погоды

Согласно информации, предоставленной на сайте ведомства, решение о приостановке работы переправы было принято в связи с резким усилением ветра. Его скорость может достигать 20 метров в секунду. Отмечается, что в настоящее время сроки восстановления работы Керченской паромной переправы неизвестны. В случае возникновения чрезвычайной ситуации в МЧС России рекомендуют гражданам звонить на единый телефон спасения.