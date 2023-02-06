Клинцевич: ВСУ рано или поздно начнут использовать западное оружие для ударов по России

Заявлению канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Украина не будет применять западные танки для ударов по России верить нельзя, считает экс-сенатор Франц Клинцевич.
В интервью изданию «ПолитРоссия» он рассказал, что слова немецкого канцлера являются банальной ложью. Клинцевич отметил, что западные политики в очередной раз пытаются водить РФ за нос.
«И вообще не нужно больше пытаться воспринимать их, как лиц, с которыми можно вести адекватный диалог», – объяснил он.
Эксперт подчеркнул, что рано или поздно ВСУ начнут применять западное оружие для ударов по России. При этом он добавил, что страны НАТО будут перебрасывать на украинскую территорию не только тяжелую боевую технику, но и экипажи для нее.
«НАТО будет делать все, чтобы использовать против нас свою полную мощь», – считает Клинцевич.
Ранее сообщалось, что украинская армия столкнется с серьезными трудностями после получения немецких танков Leopard 1, передает телеканал «360».