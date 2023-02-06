Житель Приморья успел съесть пятитысячную поддельную купюру и избежал задержания

Сотрудники УМВД России по Приморскому краю провели операцию по задержанию фальшивомонетчиков.
Как пояснили в ведомстве, из кафе в Лесозаводске поступил сигнал о попытке злоумышленников расплатиться поддельными купюрами. Один из аферистов успел съесть свою пятитысячную банкноту до прибытия поициии и избежал задержания, сообщает AmurInfo.
Зато безработную 52-летнюю женщину, сбывавшую фальшивые купюры в местном ТЦ, полицейские задержали с поличным. Было возбуждено уголовное дело. Задержанная дает признательные показания. Продолжается расследование с целю выяснения канала поступления поддельных купюр.