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Житель Приморья успел съесть пятитысячную поддельную купюру и избежал задержания

Общество
Житель Приморья успел съесть пятитысячную поддельную купюру и избежал задержания

Сотрудники УМВД России по Приморскому краю провели операцию по задержанию фальшивомонетчиков.

Как пояснили в ведомстве, из кафе в Лесозаводске поступил сигнал о попытке злоумышленников расплатиться поддельными купюрами. Один из аферистов успел съесть свою пятитысячную банкноту до прибытия поициии и избежал задержания, сообщает AmurInfo.

Зато безработную 52-летнюю женщину, сбывавшую фальшивые купюры в местном ТЦ, полицейские задержали с поличным. Было возбуждено уголовное дело. Задержанная дает признательные показания. Продолжается расследование с целю выяснения канала поступления поддельных купюр.
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