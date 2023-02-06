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Марочко: отступление подразделений ВСУ зафиксировано в районе Кременной на западе ЛНР

Армия
Марочко: отступление подразделений ВСУ зафиксировано в районе Кременной на западе ЛНР

Военнослужащие Вооруженных сил Украины оставляют позиции в районе Кременной и бегут с поля боя, заявил отставной подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В комментарии ТАСС он отметил, что сдержать самовольное отступление пытаются заградотряды, но они не справляются.

«В районе населенного пункта Кременная отмечено самовольное оставление позиций украинскими военнослужащими», — рассказал собеседник журналистов.

Ссылаясь на данные разведки, он уточнил, что причиной бегства стал низкий уровень морально-психологического состояния в рядах ВСУ на Кременском направлении.
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