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Россия вопреки санкциям нарастила импорт вина в 2022 году на 10%

Экономика
Россия вопреки санкциям нарастила импорт вина в 2022 году на 10%

Российский импорт вина в 2022 году увеличился на 10%, несмотря на санкционную политику Запада, передает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

Всего в прошлом году Россия вывезла из других стран более 405 млн литров вина: 134,11 млн литров из Италии, 65,97 млн литров из Испании, 58,68 млн литров из Грузии. Показатели импорта вина из этих государств выросли на 19,11 и 26% в сравнении с данными 2021 года.

Издание напоминает, что ввоз импортных вин в РФ усложнился на фоне антироссийских санкций. США запретили поставки алкогольной продукции в Россию. Австралия ввела запрет на экспорт винной продукции, а в ЕС ограничили поставки вин дороже 300 евро за бутылку.

Однако наиболее любимым алкогольным напитком у жителей России оказалась не водка и не вино, а пиво и пивные напитки, передает «ФедералПресс».
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