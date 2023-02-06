Россия вопреки санкциям нарастила импорт вина в 2022 году на 10%

Всего в прошлом году Россия вывезла из других стран более 405 млн литров вина: 134,11 млн литров из Италии, 65,97 млн литров из Испании, 58,68 млн литров из Грузии. Показатели импорта вина из этих государств выросли на 19,11 и 26% в сравнении с данными 2021 года.