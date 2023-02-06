Невролог Алехина перечислила продукты, которые ускоряют развитие деменции

Опасающимся деменции людям необходимо внимательно следить за своим рационом, в частности, есть меньше сахара и рафинированных углеводов, заявила невролог Александра Алехина.
В то же время эксперт отметила, что замедлить развитие деменции поможет употребление рыбы, фруктов, овощей, витаминов B6, B12 и фолиевой кислоты. На пользу пойдет и привычка высыпаться. Алехина рекомендовала засыпать не позже 22:00 и проводить в кровати не менее семи часов, пишет «Медик Форум».
Невролог подчеркнула, что основным фактором появления болезни Альцгеймера является образ жизни — с генами связано менее одного процента случаев заболевания.