Невролог Алехина перечислила продукты, которые ускоряют развитие деменции

В то же время эксперт отметила, что замедлить развитие деменции поможет употребление рыбы, фруктов, овощей, витаминов B6, B12 и фолиевой кислоты. На пользу пойдет и привычка высыпаться. Алехина рекомендовала засыпать не позже 22:00 и проводить в кровати не менее семи часов, пишет «Медик Форум».