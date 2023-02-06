Экс-депутат Роман Худяков заподозрил Дмитрия Назарова в работе на ЦРУ

Актер театра, кино и телевидения Дмитрий Назаров, декламирующий в социальных сетях русофобские стихи, работает на американские спецслужбы. Такое мнение высказал депутат Государственной думы VI созыва Роман Худяков.
Бывший парламентарий напомнил, как заместитель директора ЦРУ Дэвид Марлоу обещал вербовать в агенты «нелояльных» граждан России. При этом он сулил им большие деньги.
«А потом мы задаем вопрос: «Уехали, но зачем поют и выступают?!» Доллары!» — написал он в личном Telegram-канале.
Худяков добавил что Назаров таким образом решил обеспечить себе за рубежом не менее красивую жизнь, чем в России. При этом он не понимает, что эти деньги — временный «успех» за предательство, а на Родину дороги у него больше нет.