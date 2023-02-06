Два завозных случая тропической лихорадки денге зарегистрированы в Красноярском крае

Медики зарегистрировали в Красноярском крае два случая тропической лихорадки денге, рассказал глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.
По его словам, инфекцию завезли в Россию вернувшиеся из-за рубежа путешественники. Заболевшие женщины прилетели на прошлой неделе из Таиланда, отметил руководитель ведомства в своем Telegram-канале.
Данное заболевание не передается от человека к человеку. Его переносят исключительно тропические кровососущие насекомые.
Таиланд ранее уточнил правила въезда для туристов. Так, попасть в государство можно без сертификата о вакцинации против коронавируса, пишет «Ридус».