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Два завозных случая тропической лихорадки денге зарегистрированы в Красноярском крае

Общество
Два завозных случая тропической лихорадки денге зарегистрированы в Красноярском крае

Медики зарегистрировали в Красноярском крае два случая тропической лихорадки денге, рассказал глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

По его словам, инфекцию завезли в Россию вернувшиеся из-за рубежа путешественники. Заболевшие женщины прилетели на прошлой неделе из Таиланда, отметил руководитель ведомства в своем Telegram-канале.

Данное заболевание не передается от человека к человеку. Его переносят исключительно тропические кровососущие насекомые.

Таиланд ранее уточнил правила въезда для туристов. Так, попасть в государство можно без сертификата о вакцинации против коронавируса, пишет «Ридус».
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