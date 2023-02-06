Посетившая Турцию россиянка назвала минусы отдыха на курорте зимой

Посетившая Турцию путешественница из России объяснила, почему следует отказаться от отдыха в этой стране зимой.
Разочароваться в отдыхе могут россияне, которые не любят сталкиваться с соотечественниками. Например, в Аланье везде можно услышать речь на русском языке.
«В общем, россиян здесь столько, что порой кажется, что вы дома, и это турки каким-то странным образом к вам "понаехали"», — написала она в блоге «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен».
Помимо этого, погода зимой в Турции становится переменчивой. Поэтому не следует полностью отказываться от теплых вещей, часть из них придется взять с собой.
В нетуристический сезон в стране закрыто много агентств, организующих отдых. Поэтому туристам придется самим развлекать себя.
Тропический остров Хайнань в Китае, который до пандемии входил в число любимых зимних направлений у россиян, снова переживает туристический бум. Представители отрасли надеются на рост числа гостей из России, пишет «Ридус».