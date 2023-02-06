Синоптик Вильфанд предупредил об опасной погоде на юге России в ближайшие дни

Опасная погода ожидается в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в ближайшие дни, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В разговоре с ТАСС Вильфанд отметил, что ветер в Новороссийске достигнет ураганных 33 метров в секунду. По его словам, заниматься горнолыжным спортом в горах Краснодарского края станет крайне опасно.
Очень сильный снег и ветер, как уточняет синоптик, прогнозируются также в Крыму. При этом на Калмыкию и Астраханскую область обрушится метель.
Среди причин непогоды Вильфанд упомянул столкновение теплого южного воздуха с холодными массами, которые принесет антициклон. Синоптик напомнил, что минувшим летом такая ситуация встречалась часто.
В то же время в Санкт-Петербурге сегодня начнет теплеть. В «Фобосе» предупредили горожан о небольшом снеге, пишет «Петербургский дневник».