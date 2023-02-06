Kresy: фото вице-премьера Польши Блащака у мемориала с флагом УПА возмутило пользователей

Вице-премьер Польши Мариуш Блащак возложил цветы к мемориалу с флагом «Украинской повстанческой армии»✱ (запрещенная в РФ экстремистская организация). Это привело к скандалу, сообщает Kresy.
Фотографии визита Блащака в Киев опубликовало минобороны Польши. На одном из снимков он оказался перед фрагментом мемориала с граффити с флагом УПА.
Поляки осудили Блащака в соцсетях. Пользователей возмутило отсутствие объяснений от власти. Минобороны Польши позже удалило резонансные снимки.
В министерстве заверили, что Блащак не преклонял колено и не возлагал цветы перед флагом УПА. Граффити находилось на «примыкающей части стены», подчеркнули в минобороны Польши, назвав критику Блащака «пророссийской риторикой».
- ✱ - запрещенная в РФ экстремистская организация