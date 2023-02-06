Обращений от россиян после землетрясения в Турции не поступало

Обращение граждан России не поступало после мощного землетрясения на юго-востоке Турции. Об этом сообщает генконсульство России в Анталье.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в районе Пазарджик в турецкой провинции Кахраманмараш. По последним данным, в стране погибли около 76 человек. Еще 440 жителей республики пострадали во время происшествия.
Также были зафиксированы два эпицентра в провинции Газиантеп. В Нурдаге и Ислахие случились подземные толчки магнитудой 6,4 и 6,5 балла соответственно. На фоне землетрясения в населенном пункте Диярбакыр обрушился восьмиэтажный дом.