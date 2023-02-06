Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Обращений от россиян после землетрясения в Турции не поступало

Происшествия
Обращений от россиян после землетрясения в Турции не поступало

Обращение граждан России не поступало после мощного землетрясения на юго-востоке Турции. Об этом сообщает генконсульство России в Анталье.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в районе Пазарджик в турецкой провинции Кахраманмараш. По последним данным, в стране погибли около 76 человек. Еще 440 жителей республики пострадали во время происшествия.

Также были зафиксированы два эпицентра в провинции Газиантеп. В Нурдаге и Ислахие случились подземные толчки магнитудой 6,4 и 6,5 балла соответственно. На фоне землетрясения в населенном пункте Диярбакыр обрушился восьмиэтажный дом.
турция землетрясение россияне консульство
Военкоры ФАН
Лучшие в аду