Число жертв землетрясения в Турции выросло до 76 человек

Количество погибших в результате землетрясения в семи турецких провинциях, согласно последней информации, увеличилось до 76 человек. Еще 440 жителей республики пострадали во время происшествия.
Подземные толчки были зарегистрированы в 05:17 по местному времени. Магнитуда землетрясения составила 7,4 балла. Эпицентр располагался в районе Пазарджик Кахраманмараша.
Также были зафиксированы два эпицентра в провинции Газиантеп. В Нурдаге и Ислахие случились подземные толчки магнитудой 6,4 и 6,5 балла соответственно. На фоне землетрясения в населенном пункте Диярбакыр обрушился восьмиэтажный дом.