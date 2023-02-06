Число жертв землетрясения в Турции выросло до 76 человек

Также были зафиксированы два эпицентра в провинции Газиантеп. В Нурдаге и Ислахие случились подземные толчки магнитудой 6,4 и 6,5 балла соответственно. На фоне землетрясения в населенном пункте Диярбакыр обрушился восьмиэтажный дом.