Глава МИД Палестины призвал НАТО перестать передавать тяжелые вооружения Украине

Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики призвал Североатлантический альянс перестать передавать тяжелые вооружения киевскому режиму. Дипломат рассказал об этом во время беседы с РИА Новости.
По словам главы ведомства, страны блока становятся намного ближе к вмешательству в кризис на фоне передачи оружия. В связи с таким уровнем противостояния конфликт не будет ограничиваться востоком Украины, а может распространиться и на другие регионы.
Палестинский министр также подчеркнул, что ряд стран Альянса не хочет, чтобы блок был вовлечен в конфронтацию. Глава МИД при этом выразил надежду, что этого не произойдет, так как последствия будут губительными для всех.