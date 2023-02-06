Россия заняла четвертое место по размеру золотовалютных резервов

Китай стал владельцем крупнейших золотовалютных резервов в мире, Россия заняла четвертое место. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные центробанков за 2022 год.
Резервы КНР составляют 3,31 триллиона долларов. Япония попала на второе место с накоплениями в размере 1,27 триллиона долларов. Швейцария находится на третьем месте с 924 миллиардами долларов.
Россия завершила минувший год с показателем 582 миллиарда долларов. Индия расположилась на пятой строчке, ее золотовалютные резервы достигли объема 563 миллиарда долларов. В десятку по объему резервов попали Саудовская Авария, Гонконг, Южная Корея, Бразилия и ФРГ.