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Россия заняла четвертое место по размеру золотовалютных резервов

Экономика
Россия заняла четвертое место по размеру золотовалютных резервов

Китай стал владельцем крупнейших золотовалютных резервов в мире, Россия заняла четвертое место. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные центробанков за 2022 год.

Резервы КНР составляют 3,31 триллиона долларов. Япония попала на второе место с накоплениями в размере 1,27 триллиона долларов. Швейцария находится на третьем месте с 924 миллиардами долларов.

Россия завершила минувший год с показателем 582 миллиарда долларов. Индия расположилась на пятой строчке, ее золотовалютные резервы достигли объема 563 миллиарда долларов. В десятку по объему резервов попали Саудовская Авария, Гонконг, Южная Корея, Бразилия и ФРГ.
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