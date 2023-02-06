Число жертв землетрясения в турецкой провинции Шанлыурфа увеличилось до 15 человек

Количество жертв в результате землетрясения на юго-востоке Турции в провинции Шанлыурфа увеличилось до 15 человек. Свыше 30 человек получили ранения. Информацией поделились власти.
Местная администрация заявила, что во время инцидента обрушились минимум 16 жилых зданий. Согласно сведениям телеканала TRT, сотрудники экстренных служб в данный момент занимаются поиском и извлечением людей из-под завалов.
В провинции Османие в результате происшествия скончались минимум пять человек. В этом населенном пункте обрушились 34 домов.