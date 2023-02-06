Жертвами землетрясения в турецкой Малатье стали 23 человека

Порядка 23 человека погибли во время землетрясения в турецкой провинции Малатья. Также разрушены 140 зданий и пострадали 420 человек. Об этом сообщил губернатор региона.
Тела трех жертв извлекли ранее из-под завалов в Малатье. В понедельник ночью в Турции произошло серьезное землетрясение магнитудой 7,5, которое было зафиксировано в нескольких городах.
Толчки были зафиксированы в 27 километрах от турецкого города Газиантеп. Также сообщалось, что в провинции Шанлыурфа по меньшей мере погибли десять человек и обрушилось 16 домов.