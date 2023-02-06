Количество жертв землетрясения в турецкой провинции Шанлыурфа выросло до 12 человек

Сотрудники экстренных служб в регионе в данный момент ведут масштабные работы по поиску и извлечению людей из-под завалов. Этой информацией поделился телеканал TRT. Жертвами землетрясения в провинции Османие стали минимум пять человек. В этом районе обрушились 34 зданий.