FT: экономист Рубини допустил закат доллара в течение десяти лет

Геополитическое противостояние Китая и США отразится на состоянии доллара. Закат американской валюты возможен в течение десяти лет, сообщил в статье для Financial Times предсказавший кризис 2008 года экономист Нуриэль Рубини.
Эксперт считает, что существующая экономическая система создает угрозу государствам, чей рынок только развивается. Китай уже провел в юанях первую транзакцию с Саудовской Аравией в декабре прошлого года, напомнил экономист. Такие сделки могут повториться в будущем, считает Рубини.
Растущее геополитическое соперничество между Китаем и США неизбежно будет ощущаться, в том числе в «биполярности состояния глобальной резервной валюты», заключил специалист.