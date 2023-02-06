FT: экономист Рубини допустил закат доллара в течение десяти лет

Эксперт считает, что существующая экономическая система создает угрозу государствам, чей рынок только развивается. Китай уже провел в юанях первую транзакцию с Саудовской Аравией в декабре прошлого года, напомнил экономист. Такие сделки могут повториться в будущем, считает Рубини.