Замглавы МИД Китая заявил об испорченных отношениях с США после ликвидации зонда

Процессу стабилизации отношений между США и Китаем был нанесен серьезный ущерб после того, как Вашингтон ликвидировал китайский воздушный зонд. Об этом сообщил замглавы МИД Китая Се Фэн на Центральном телевидении.
Американские действия привели к нарушению процесса стабилизации отношений между Вашингтоном и Пекином. Китай выразил протест и призвал Соединенные Штаты не предпринимать действия, которые не соответствуют интересам КНР.
Китайские власти продолжают следить за поведением США и будут защищать интересы своего государства. Се Фэн заявил о праве Китая отвечать на действия американских властей