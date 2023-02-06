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Замглавы МИД Китая заявил об испорченных отношениях с США после ликвидации зонда

Политика
Замглавы МИД Китая заявил об испорченных отношениях с США после ликвидации зонда

Процессу стабилизации отношений между США и Китаем был нанесен серьезный ущерб после того, как Вашингтон ликвидировал китайский воздушный зонд. Об этом сообщил замглавы МИД Китая Се Фэн на Центральном телевидении.

Американские действия привели к нарушению процесса стабилизации отношений между Вашингтоном и Пекином. Китай выразил протест и призвал Соединенные Штаты не предпринимать действия, которые не соответствуют интересам КНР.

Китайские власти продолжают следить за поведением США и будут защищать интересы своего государства. Се Фэн заявил о праве Китая отвечать на действия американских властей
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