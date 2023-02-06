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Момент обрушения многоэтажки в городе Диярбакыр попал на видео

Происшествия
Момент обрушения многоэтажки в городе Диярбакыр попал на видео

Момент обрушения многоэтажного здания в турецком городе Диярбакыр попал на видео. Происшествие случилось в ходе сильного землетрясения.

Министерство внутренних дел Турции сообщило, что в стране был объявлен самый высокий уровень тревоги. Согласно информации ведомства, в городе Шанлыурфа из-за подземных толчков обрушились 16 зданий.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что МВД, минздрав, сотрудники экстренных служб и другие ведомства начали устранять последствия происшествия. Спасатели также ведут поисковые работы.
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