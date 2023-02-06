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Тела трех человек извлекли из-под завалов в турецком городе Малатья

Происшествия
Тела трех человек извлекли из-под завалов в турецком городе Малатья

Порядка 130 зданий в турецком городе Малатья обрушились в результате землетрясения. Из-под завалов достали тела трех человек, еще 100 получили травмы, сообщил глава города.

Ночью в понедельник в Турции произошло мощное землетрясение. Толчки магнитудой 7,5 произошли в 27 километрах от города Газиантеп. Очаг располагался в десяти километрах под землей.

Также по меньшей мере десять человек погибли в турецкой провинции Шанлыурфа. Там обрушились 16 домов, под завалами остаются люди, сообщил мэр турецкого города.
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