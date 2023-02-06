Петербургские коммунальщики устроили себе выходной в понедельник вопреки снегопадам

Утро понедельника принесло петербуржцам немало проблем из-за выпавшего снега. Коммунальщики вновь не позаботились о том, чтобы очистить дороги города.
Снегопады продолжались в Санкт-Петербурге на протяжении нескольких дней. Все это время горожане наблюдали заснеженные дороги и большое количество аварий и заторов из-за опасной ситуации на трассах.
Снегоуборочной техники до сих пор не видно, несмотря на то, что власти города обещали выводить все силы для уборки. Тем временем губернатор города Александр Беглов игнорирует проблемы жителей города. В Северной столице сохраняется высокий риск травматизма.