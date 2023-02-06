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Минимум десять человек погибли в турецкой провинции Шанлыурфа из-за землетрясения

Происшествия
Минимум десять человек погибли в турецкой провинции Шанлыурфа из-за землетрясения

В результате мощного землетрясения по меньшей мере десять человек погибли в турецкой провинции Шанлыурфа. Об этом рассказали власти.

Толчки ощущались в десяти провинциях Турции. Произошло 22 афтершока, сообщает министерство внутренних дел страны.

Обрушились 16 домов, под завалами остаются люди. Такие данные привел мэр турецкого города.

Землетрясение магнитудой в 7,5 произошло в 27 километрах от города Газиантеп. Толчки зафиксировали в 4:17 утра по Москве, очаг обнаружили в 10 километрах под землей.
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