Минимум десять человек погибли в турецкой провинции Шанлыурфа из-за землетрясения

В результате мощного землетрясения по меньшей мере десять человек погибли в турецкой провинции Шанлыурфа. Об этом рассказали власти.
Толчки ощущались в десяти провинциях Турции. Произошло 22 афтершока, сообщает министерство внутренних дел страны.
Обрушились 16 домов, под завалами остаются люди. Такие данные привел мэр турецкого города.
Землетрясение магнитудой в 7,5 произошло в 27 километрах от города Газиантеп. Толчки зафиксировали в 4:17 утра по Москве, очаг обнаружили в 10 километрах под землей.