Григорий Лепс проговорился о новой возлюбленной впервые после развода

Певец был дважды женат. С первой супругой Лепс познакомился в музыкальном училище Сочи. У пары есть дочь Инга. Второй раз музыкант женился на танцовщице из балета Лаймы Вайкуле Анне Шаплыковой. Супруги прожили в браке 20 лет, имеют троих детей. Лепс и Шаплыкова развелись в 2021 году.