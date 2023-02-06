Григорий Лепс проговорился о новой возлюбленной впервые после развода

Народный артист РФ, певец Григорий Лепс рассказал о новой возлюбленной. Со второй женой Анной Шаплыковой исполнитель расстался после 20 лет брака, сообщает Пятый канал.
Певец откровенно поговорил с журналистами в кулуарах церемонии вручения премии «Золотой Граммофон» в Петербурге. На вопрос об отношениях Лепс ответил утвердительно, сообщив, что «есть одна женщина».
«Любовь такая штука — она приходит сама по себе и сама по себе уходит», — рассказал журналистам Лепс.
Певец был дважды женат. С первой супругой Лепс познакомился в музыкальном училище Сочи. У пары есть дочь Инга. Второй раз музыкант женился на танцовщице из балета Лаймы Вайкуле Анне Шаплыковой. Супруги прожили в браке 20 лет, имеют троих детей. Лепс и Шаплыкова развелись в 2021 году.