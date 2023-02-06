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Игорь Матвиенко критические высказался об «ура-патриотике с перегибом»

Шоу-бизнес
Игорь Матвиенко критические высказался об «ура-патриотике с перегибом»

Продюсер Игорь Матвиенко заявил, что многие патриотические песни ему кажутся неискренними. Мнением о проявлении патриотизма в музыке он поделился в интервью aif.ru.

«Ура-патриотика с перегибом, неискренняя мне категорически не нравится», — рассказал Матвиенко.

Такие песни исчезают навсегда сразу после появления, отметил продюсер. Дело не в количестве, а в качестве и честности патриотических песен.

Пока очень хорошо такие композиции получаются только у певца SHAMAN (Ярослав Дронов). Его композиции «Я русский» и «Встанем» продолжат «жить», считает Игорь Матвиенко. Продюсер добавил, что сам писать песни «на злобу дня» не умеет.
игорь матвиенко музыка патриотизм
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