Игорь Матвиенко критические высказался об «ура-патриотике с перегибом»

Продюсер Игорь Матвиенко заявил, что многие патриотические песни ему кажутся неискренними. Мнением о проявлении патриотизма в музыке он поделился в интервью aif.ru.
«Ура-патриотика с перегибом, неискренняя мне категорически не нравится», — рассказал Матвиенко.
Такие песни исчезают навсегда сразу после появления, отметил продюсер. Дело не в количестве, а в качестве и честности патриотических песен.
Пока очень хорошо такие композиции получаются только у певца SHAMAN (Ярослав Дронов). Его композиции «Я русский» и «Встанем» продолжат «жить», считает Игорь Матвиенко. Продюсер добавил, что сам писать песни «на злобу дня» не умеет.