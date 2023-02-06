Игорь Матвиенко критические высказался об «ура-патриотике с перегибом»

Пока очень хорошо такие композиции получаются только у певца SHAMAN (Ярослав Дронов). Его композиции «Я русский» и «Встанем» продолжат «жить», считает Игорь Матвиенко. Продюсер добавил, что сам писать песни «на злобу дня» не умеет.