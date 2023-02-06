Американский летчик Грейвс: над военными базами США летают «неопознанные объекты»

Над американскими военными объектами нередко наблюдаются «неопознанные аномальные явления». Об этом заявил отставной офицер США, летчик-истребитель Райан Грейвс в статье для издания The Hill.
По словам военного, объекты, которые он видел в небе над американскими военными базами и полигонами, обладают «исключительными возможностями». У военных США нет технологий, чтобы смягчить их присутствие, отметил он.
Грейвс уверяет, что в числе его знакомых найдется полсотни человек, которые могли бы лично подтвердить существование подобных «неопознанных аномальных явлений». Летчик считает, что сильно переживает за национальную безопасность в связи с этим, передает «ПолитРоссия».