Замглавы Банка России Зубарев рассказал о новой уловке мошенников

В объявлениях мошенники обычно предлагают бесплатную консультацию о гарантированной соцвыплате. Там же помещается QR-код. Если жертва переходит по нему, то ему открывается чат-бот в мессенджере, где говорится о выплате. Об этом рассказал заместитель председателя Банка России Герман Зубарев «Известиям».