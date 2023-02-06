Замглавы Банка России Зубарев рассказал о новой уловке мошенников

Мошенники придумали новую схему кражи денег. Теперь злоумышленники начали использовать новую схему с QR-кодами, которые помещали в общественных местах.
В объявлениях мошенники обычно предлагают бесплатную консультацию о гарантированной соцвыплате. Там же помещается QR-код. Если жертва переходит по нему, то ему открывается чат-бот в мессенджере, где говорится о выплате. Об этом рассказал заместитель председателя Банка России Герман Зубарев «Известиям».
Мошенники обещают деньги для студентов, семей с детьми. Однако потом у жертв просят личные финансовые данные, чтобы якобы перевести средства. Однако это обман, так как потом у людей пропадают деньги с карт.